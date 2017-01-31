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Источник: ТРК "Липецкое время"

Зимний фестиваль ГТО провели в Ельце. В этот раз сотни школьников решились сдать нормативы на силу и выносливость. Главным стимулом для них стала церемония вручения золотых значков по итогам 2016 года. Их получили больше 250 школьников. Организаторы напомнили, что с этого года сдать нормы могут и взрослые.253 отличника ГТО. Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в Ельце начался с вручения золотых значков и удостоверений школьникам, отличившимся в прошлом году. Участие в сдаче нормативов приняли более 1000 человек. В новом году интерес к комплексу ГТО только возрастает.В елецкой спортшколе нормы ГТО сдавали ребята от 9 до 17 лет. Для них комплекс предусматривает 11 испытаний.Все подробности - в сюжете.