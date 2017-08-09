Липецким ролиболистам нет равных в мире
12:21 9 Августа 2017 Спорт
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Сам вид спорта впечатляет. На первый взгляд кажется, что на арене разминаются теннисисты. Но если в теннисе по мячу непременно бьют, то в ролиболе мяч будто приклеен к ракетке. Движения плавные, по круговой траектории. За счёт этого он и не падает.
Ролибол — спорт молодой. Зародился в Китае всего 26 лет назад и стремительно завоёвывает популярность в мире. В том числе и в Липецке. В областном центре создан клуб «Виртуоз», который является основой сборной России по ролиболу. Липецкие спортсмены регулярно побеждают во всероссийских и международных соревнованиях. К слову, родоначальники необычного спорта - китайцы - были в восторге от выступления наших ролиболистов.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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