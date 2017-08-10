Липецку нужна площадка для экстремальных видов спорта
16:36 10 Августа 2017 Спорт
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Парк Победы - излюбленное место липецких велосипедистов. Практически на каждой аллее здесь можно встретить и любителей классических прогулок на двухколесном транспорте и тех, кто предпочитает экстремальный спорт. На велосипедах ВМХ скорее не катаются, а прыгают. Выглядит красиво, но доставляет неудобство другим отдыхающим.
Как исправить эту ситуацию, что нужно сделать для развития велодвижения в регионе, обсуждали активисты, представители власти и спортсмены.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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