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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецку нужна площадка для экстремальных видов спорта, а в районах региона активно строят велодорожки. Что ещё нужно сделать в области, чтобы люди голосовали за двухколесный транспорт и здоровый образ жизни? Эти вопросы обсудили за круглым столом, который организовала газета "Молодёжный вестник".Парк Победы - излюбленное место липецких велосипедистов. Практически на каждой аллее здесь можно встретить и любителей классических прогулок на двухколесном транспорте и тех, кто предпочитает экстремальный спорт. На велосипедах ВМХ скорее не катаются, а прыгают. Выглядит красиво, но доставляет неудобство другим отдыхающим.Как исправить эту ситуацию, что нужно сделать для развития велодвижения в регионе, обсуждали активисты, представители власти и спортсмены.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".