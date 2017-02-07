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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

11 февраля под Липецком, на лыжной базе поселка Романово «Алые паруса», состоится «Лыжня России - 2017». Старт – в 12:00.Пять километров преодолеют юноши и девушки 1999 года рождения и младше, а 10 километров – все остальные. Регистрация участников начнется в 8:30.Призеры в каждой возрастной группе получат медали и дипломы Министерства спорта России, а победители – кубки.В этот день «Лыжня России» пройдет в разных уголках страны. Ожидается участие около 460 тысяч лыжников в 74 регионах России. Лыжная гонка пройдет в 35-й раз.В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше. «Совершенствование системы физического воспитания подрастающего поколения, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом - ключевая задача органов власти региона», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.