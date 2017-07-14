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Парусная регата в Липецке продлится 3 дня

16:50 14 Июля 2017 Спорт
Парусная регата в Липецке продлится 3 дня
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В Липецке стартовала парусная регата, посвящённая Дню города. Соревнования продлятся 3 дня.

Последние проверки перед выходом на воду. Несмотря на то, что всем участникам не больше 16 лет, готовятся как профессионалы. На этих парусниках предстоит соревноваться не один день.
Соревнования в акватории реки в районе набережной проходят уже 18 лет подряд. В этом году против липецких спортсменов выступили парусники из Воронежа. Для первого круга выбрали самый простой маршрут.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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