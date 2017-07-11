Практическая стрельба завоевывает популярность у липчан
12:59 11 Июля 2017 Спорт
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Этот вид спорта невероятно привлекателен. Офисный работник может почувствовать себя американским шерифом, зубной врач - сотрудником спецназа. Имитируют боевой контакт на улице, в квартире или в лесу. Мастерство оценивают по 3 параметрам: точность, скорость и мощность.
Ирина Гагарина - руководитель патриотического театра из Нововоронежа. Занялась практической стрельбой, чтобы научить артистов правдоподобно двигаться на сцене. Теперь не мыслит жизни без драйва и чувства опасности.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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