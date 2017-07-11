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Практическая стрельба завоевывает популярность у липчан

12:59 11 Июля 2017 Спорт
Практическая стрельба завоевывает популярность у липчан
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В Липецке прошел открытый чемпионат области по практической стрельбе. Этот вид спорта, зародившийся в Северной Америке, стремительно завоевывает популярность в России. На соревнования в Липецк приехали полсотни спортсменов из Воронежа, Курска, Тамбова и Москвы.

Этот вид спорта невероятно привлекателен. Офисный работник может почувствовать себя американским шерифом, зубной врач - сотрудником спецназа. Имитируют боевой контакт на улице, в квартире или в лесу. Мастерство оценивают по 3 параметрам: точность, скорость и мощность.
Ирина Гагарина - руководитель патриотического театра из Нововоронежа. Занялась практической стрельбой, чтобы научить артистов правдоподобно двигаться на сцене. Теперь не мыслит жизни без драйва и чувства опасности.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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