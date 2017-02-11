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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Лыжня России" в этом году прошла в 35-й раз. По всей стране она собрала больше 400 тысяч участников. К массовой лыжной гонке присоединились несколько тысяч липчан. Местом проведения выбрали район трассы "Липецк-Воронеж". Начался забег в полдень. Каждый в зависимости от возраста и спортивной подготовки выбрал дистанцию по силам - 5 или 10 км.Под липецком в субботу собрались не сотни, а тысячи человек. Кажется, здесь все липецкие любители спорта, начиная с тех, кто ещё только учится ходить, до тех, кто вызывает добрую улыбку своим видом.Погода лыжникам благоволила. После недавних морозов идеальные минус 4 - настоящий подарок участникам соревнований. И членам молодёжной сборной страны по зимнему волейболу. Они устроили здесь показательные игры. Ведь в Липецкой области поддерживают любой спорт.Ровно в полдень старт самому массовому зимнему забегу дал глава Липецкой области Олег Королёв. Год от года желающих примкнуть к "Лыжне России" всё больше.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".