Тысячи человек под Липецком собрались на "Лыжню России"
18:45 11 Февраля 2017 Спорт
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Под липецком в субботу собрались не сотни, а тысячи человек. Кажется, здесь все липецкие любители спорта, начиная с тех, кто ещё только учится ходить, до тех, кто вызывает добрую улыбку своим видом.
Погода лыжникам благоволила. После недавних морозов идеальные минус 4 - настоящий подарок участникам соревнований. И членам молодёжной сборной страны по зимнему волейболу. Они устроили здесь показательные игры. Ведь в Липецкой области поддерживают любой спорт.
Ровно в полдень старт самому массовому зимнему забегу дал глава Липецкой области Олег Королёв. Год от года желающих примкнуть к "Лыжне России" всё больше.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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