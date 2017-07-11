В Данкове к открытию готовят новый спорткомплекс
12:03 11 Июля 2017 Спорт
Новый стадион теперь сможет принимать футбольные команды круглогодично, а для занятий легкоатлетов по периметру чаши оборудовали беговые дорожки с мягким покрытием. Ещё одним подарком для спортсменов станет баскетбольная площадка и теннисный корт. Их также откроют в День города. Но, пожалуй, самым крупным объектом станет трехэтажный спорткомплекс. Он сможет принять до 250 человек. Спроектировано здание по стандартам современных фитнес-клубов. Здесь есть аэробные, танцевальные и фитнес-залы, бассейн и сауна. Все для того, чтобы спортсмены смогли потренироваться и восстановиться.
Валерий Фалеев, глава Данковского района: "Благодаря администрации области у нас появился спортивный комплекс, где могут заниматься спортсмены тяжёлой атлетикой, фитнесом. У нас очень хорошая школа ушу. Закуплено современнейшее оборудование".
Количество показов: 70
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Ссылки по теме
- 11 Июля 2017 09:13На «Липецком городище» гостей научат старинным русским играм Спорт
- 10 Июля 2017 16:45Улов победителей областного фестиваля рыбной ловли составил 3 кг Спорт
- 10 Июля 2017 14:30Липчане сошлись в "суровой мужской" игре Спорт
- 10 Июля 2017 12:42Участниками областного фестиваля по рыбной ловле стали 150 спортсменов Спорт
- 10 Июля 2017 09:46Чемпионат по рыбной ловле среди людей с ОВЗ состоялся в минувшие выходные Спорт
Лента новостей
|12:59
|12:57
|12:45
|12:39
|12:24
|12:14
|12:03
|11:56
|11:41
|11:32
|11:25
|11:13
|11:08
|11:02
|10:50
|10:22
|09:57
|09:45
|09:34
|09:26
Комментарии