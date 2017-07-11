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В Данкове к открытию готовят новый спорткомплекс

12:03 11 Июля 2017 Спорт
Спорт нового уровня. В Данкове реконструировали стадион и построили рядом новый спорткомплекс. Его откроют 28 июля, в День города.

Новый стадион теперь сможет принимать футбольные команды круглогодично, а для занятий легкоатлетов по периметру чаши оборудовали беговые дорожки с мягким покрытием. Ещё одним подарком для спортсменов станет баскетбольная площадка и теннисный корт. Их также откроют в День города. Но, пожалуй, самым крупным объектом станет трехэтажный спорткомплекс. Он сможет принять до 250 человек. Спроектировано здание по стандартам современных фитнес-клубов. Здесь есть аэробные, танцевальные и фитнес-залы, бассейн и сауна. Все для того, чтобы спортсмены смогли потренироваться и восстановиться.

Валерий Фалеев, глава Данковского района: "Благодаря администрации области у нас появился спортивный комплекс, где могут заниматься спортсмены тяжёлой атлетикой, фитнесом. У нас очень хорошая школа ушу. Закуплено современнейшее оборудование".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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