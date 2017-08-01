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Источник: ТРК "Липецкое время"

Горнолыжный семейный клуб в Большой Кузьминке теперь будет работать и летом. В спорткомплексе открыли летние спортивные площадки. А ещё здесь появится самая большая гора для лыжников в Черноземье. Для любителей спортивного образа жизни - новые велодорожки, баскетбольные, волейбольные и футбольные площадки.В день открытия они работали бесплатно.Для тех, кто не может без духа соревнований и тяги к победе, организовали спартакиаду. Также можно было сдать нормы ГТО и прокатиться на велосипедах. Лучшим спортсменам – подарки.