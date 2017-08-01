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В горнолыжном комплексе открыли летние спортивные площадки

12:44 1 Августа 2017 Спорт
В горнолыжном комплексе открыли летние спортивные площадки
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Горнолыжный семейный клуб в Большой Кузьминке теперь будет работать и летом. В спорткомплексе открыли летние спортивные площадки. А ещё здесь появится самая большая гора для лыжников в Черноземье.  Для любителей спортивного образа жизни - новые велодорожки, баскетбольные, волейбольные и футбольные площадки.
В день открытия они работали бесплатно.

Для тех, кто не может без духа соревнований и тяги к победе,  организовали спартакиаду. Также можно было сдать нормы ГТО и прокатиться на велосипедах. Лучшим спортсменам – подарки.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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