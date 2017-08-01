В горнолыжном комплексе открыли летние спортивные площадки
12:44 1 Августа 2017 Спорт
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В день открытия они работали бесплатно.
Для тех, кто не может без духа соревнований и тяги к победе, организовали спартакиаду. Также можно было сдать нормы ГТО и прокатиться на велосипедах. Лучшим спортсменам – подарки.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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