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В Липецкой области планеристы сражаются за право войти в сборную России

12:59 15 Августа 2017 Спорт
В Липецкой области планеристы сражаются за право войти в сборную России
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Свободный полёт на высоте в несколько тысяч метров. В Усманском районе проходит всероссийский чемпионат по планерному спорту. Участвуют в нем 22 человека из разных городов России. Их цель - выполнить задания судей и вернуться к финишу первыми. Победители чемпионата войдут в сборную России и представят нашу страну на международных соревнованиях.

На высоте в 700 метров начинается свободный полет и само соревнование. Эта машина может разогнаться до 180 километров, главное - поймать воздушный поток, который может поднять на высоту до 4 тысяч метров.

Пока одни парят над землей, другие настраиваются на полет. В небо всех спортсменов поднимут в течение часа. Конкурировать приходится в смекалке и быстроте принятия решений. В этот раз участникам нужно было отметиться на определенных точках. Были и соревнования на скорость.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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