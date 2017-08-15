В Липецкой области планеристы сражаются за право войти в сборную России
12:59 15 Августа 2017 Спорт
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На высоте в 700 метров начинается свободный полет и само соревнование. Эта машина может разогнаться до 180 километров, главное - поймать воздушный поток, который может поднять на высоту до 4 тысяч метров.
Пока одни парят над землей, другие настраиваются на полет. В небо всех спортсменов поднимут в течение часа. Конкурировать приходится в смекалке и быстроте принятия решений. В этот раз участникам нужно было отметиться на определенных точках. Были и соревнования на скорость.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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