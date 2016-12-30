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В новогодние праздники в Липецке пройдет Декада спорта и здоровья

В новогодние праздники в Липецке пройдет Декада спорта и здоровья

10:19 30 Декабря 2016 Спорт
В дни новогодних и рождественских праздников в Липецке пройдет Декада спорта и здоровья. В подведомственных учреждениях департамента, а также на открытых площадках в микрорайонах города запланировано проведение более 60 соревнований, турниров, спортивных праздников и спортивно-развлекательных программ.

Для взрослых  в спортивном комплексе «Ледовый» с 3 по 7 января состоится традиционный турнир по хоккею среди любительских команд на «Кубок Деда Мороза».

4 января на стадионе «Янтарь» пройдет новогодний турнир по миди-футболу на снегу среди юношей.

Для всех желающих 6 января на лыжной трассе 19 микрорайона пройдут соревнования «Лыжная гонка» и массовые эстафеты «Лыжня зовет». В спортивных состязаниях смогут принять участие. Для детей и подростков будет организована игровая программа.

На стадионах «Сокол», «Пламя», «Металлург»  будут организованы новогодние турниры по мини-футболу на снегу, матчевые встречи по хоккею среди дворовых команд, спортивно-развлекательные мероприятия «Всем двором на каток».

Для учащихся 13 спортивных школ разработана большая спортивная программа. Пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису, турниры по мини-футболу и баскетболу, «Рождественский турнир» по волейболу.

В бассейне «Лидер» 6 января состоятся соревнования по плаванию «День спринтера», в которых запланировано участие более 250 юных спортсменов.

В легкоатлетическом манеже «Молодежный» 6 января  около 100 спортсменов-легкоатлетов примут участие в «Рождественской миле» на призы мастера спорта международного класса, чемпионки Европы, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 5 Елены Коробкиной.

В 11 филиалах городского детско-юношеского центра «Спортивный» запланировано проведение спортивно-игровых программ и праздников «Наше здоровье - в наших руках», турнир по хоккею «Чемпионы нашего двора», спортивный праздник «Рождественские забавы».

В СК "Звездный" со 2 по 7 января пройдут театрализованные  представления на льду «Новогодние приключения Маши и Вити».
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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