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Жители Липецка начали День флага с праздничного забега

09:10 22 Августа 2017 Спорт
На улице Ленина стартовал забег. Он приурочен к празднованию Дня государственного флага РФ. На старт вышли более 30 студентов, а также участники молодежного форума в Сочи, который пройдёт в октябре. Спортсмены с триколорами и флагами региона бегут символичную дистанцию в 1693 метра, от начала улицы Ленина до Нижнего парка.
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Источник:  http://соб.инф.
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