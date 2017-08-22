На улице Ленина стартовал забег. Он приурочен к празднованию Дня государственного флага РФ. На старт вышли более 30 студентов, а также участники молодежного форума в Сочи, который пройдёт в октябре. Спортсмены с триколорами и флагами региона бегут символичную дистанцию в 1693 метра, от начала улицы Ленина до Нижнего парка.