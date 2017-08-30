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Источник: ТРК "Липецкое время"

Делай производственную гимнастику — получай призы. В регионе стартовал конкурс «В здоровом теле - здоровый дух». Чтобы стать его участником, нужно загрузить фото или видео производственной гимнастики на сайт управления физической культуры и спорта. Самые активные участники получат призы.Это уже добрая традиция. В перерыве между работой сотрудники областного врачебно-физкультурного диспансера выходят на зарядку. 5-10 минут в день помогают снять напряжение, физическое и психологическое.Производственной гимнастикой здесь сначала занимались пару раз в неделю. Потом перешли на ежедневный режим.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".