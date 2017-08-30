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Жители региона за производственную зарядку получат призы

16:57 30 Августа 2017 Спорт
Жители региона за производственную зарядку получат призы
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Делай производственную гимнастику — получай призы. В регионе стартовал конкурс «В здоровом теле - здоровый дух». Чтобы стать его участником, нужно загрузить фото или видео производственной гимнастики на сайт управления физической культуры и спорта. Самые активные участники получат призы.

Это уже добрая традиция. В перерыве между работой сотрудники областного врачебно-физкультурного диспансера выходят на зарядку. 5-10 минут в день помогают снять напряжение, физическое и психологическое.
Производственной гимнастикой здесь сначала занимались пару раз в неделю. Потом перешли на ежедневный режим.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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