Акция «Онкодесант» стартует в Волово
14:10 5 Июля 2017 Здоровье
Напомним, в 2017 году на территории нашего региона продолжает реализовываться долгосрочный социально значимый проект «Здоровый регион». Одним из направлений проекта является организация областной массовой профилактической акции «Онкодесант» в районах Липецкой области. В течение 2016 года данная акция была проведена во всех поликлиниках города Липецка. В 2017 году эстафету «Онкодесанта» принимают у себя муниципальные образования Липецкой области.
В рамках акции в поликлиниках межрайонных и районных больниц организуется проведение профилактических осмотров с целью ранней диагностики онкологических заболеваний, а также оказание медико-профилактических консультаций, направленных на профилактику онкозаболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
Количество показов: 109
Источник: ГУЗОТ "ЦМП"
Источник: ГУЗОТ "ЦМП"
Ссылки по теме
- 04 Июля 2017 09:42Проекты по здоровому образу жизни оценят общественные эксперты Общество
- 29 Июня 2017 16:50Юные спецназовцы из разных городов приехали в Липецк на соревнования Общество
- 28 Июня 2017 11:41В регионе впервые провели спартакиаду среди сотрудников МФЦ Спорт
- 26 Июня 2017 16:52"Здоровый регион" презентовал три новых проекта Спорт
- 23 Июня 2017 09:44Молодежь зарядилась спортом в Аргамач-Пальне Спорт
Лента новостей
|17:21
|17:14
|16:47
|16:17
|16:04
|15:51
|15:36
|15:28
|15:23
|15:20
|15:01
|14:32
|14:20
|14:10
|12:47
|12:36
|12:32
|12:25
|12:17
|12:10
Комментарии