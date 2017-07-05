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Источник: ГУЗОТ "ЦМП"

6 июля в 10.00 в поликлинике села Волово, по ул. Советская, 100 состоится областная профилактическая акция «Онкодесант».Напомним, в 2017 году на территории нашего региона продолжает реализовываться долгосрочный социально значимый проект «Здоровый регион». Одним из направлений проекта является организация областной массовой профилактической акции «Онкодесант» в районах Липецкой области. В течение 2016 года данная акция была проведена во всех поликлиниках города Липецка. В 2017 году эстафету «Онкодесанта» принимают у себя муниципальные образования Липецкой области.В рамках акции в поликлиниках межрайонных и районных больниц организуется проведение профилактических осмотров с целью ранней диагностики онкологических заболеваний, а также оказание медико-профилактических консультаций, направленных на профилактику онкозаболеваний и пропаганду здорового образа жизни.