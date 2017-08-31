"День здорового сердца" состоится в поликлиниках региона
10:59 31 Августа 2017 Здоровье
Программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стала частью комплексного плана реализации на территории региона Послания Президента Федеральному Собранию РФ. По поручению главы региона Олега Королева реализуется проект «Навстречу долголетию», в рамках которого, во всех поликлиниках области регулярно проходят «Дни здорового сердца».
Проект «Навстречу долголетию», стартовавший в 2015 году, стал продолжением широкой информационно-образовательной кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. В нем приняли участие сотни тысяч жителей региона. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей Липецкой области являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. «Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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