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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

«День здорового сердца» пройдет во всех поликлиниках области 16 сентября. Все желающие смогут бесплатно получить консультации специалистов и пройти диагностические обследования.Программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стала частью комплексного плана реализации на территории региона Послания Президента Федеральному Собранию РФ. По поручению главы региона Олега Королева реализуется проект «Навстречу долголетию», в рамках которого, во всех поликлиниках области регулярно проходят «Дни здорового сердца».Проект «Навстречу долголетию», стартовавший в 2015 году, стал продолжением широкой информационно-образовательной кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. В нем приняли участие сотни тысяч жителей региона. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей Липецкой области являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. «Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.