link
Сегодня
Первенство региона по шахматам собрало рекордное количество участников
Олег Королёв: Светлая память о талантливой певице навсегда сохранится в наших сердцах
Научные фокусы увидят липчане в День знаний
В очередной раз в Лев-Толстовском районе состоится фестиваль «Августовские Спасы»
Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Липецке
Перебои со светом будут на 6 улицах Липецка
Липчане займутся йогой с книгой
В Липецке двое жителей обвиняются в ограблении школьника и квартирной краже
Липчане просят отремонтировать дорогу на улице Дарвина
Учиться в первую смену будут 90% школьников Липецкой области
Ельчанин подозревается в мошенничестве в сфере страхования
Реализацию импортозамещающих проектов обсудили в Липецкой области
Движение по благоустройству территорий набирает обороты в регионе
Митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдет в Липецке
"День здорового сердца" состоится в поликлиниках региона

"День здорового сердца" состоится в поликлиниках региона

10:59 31 Августа 2017 Здоровье
«День здорового сердца» пройдет во всех поликлиниках области 16 сентября. Все желающие смогут бесплатно получить консультации  специалистов и пройти диагностические обследования.  
  
Программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стала частью комплексного плана реализации на территории региона Послания Президента Федеральному Собранию РФ. По поручению главы региона Олега Королева реализуется проект «Навстречу долголетию», в рамках которого, во всех поликлиниках области регулярно проходят «Дни здорового сердца».  

Проект «Навстречу долголетию», стартовавший в 2015 году, стал продолжением широкой информационно-образовательной кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. В нем приняли участие сотни тысяч жителей региона.   Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей Липецкой области являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти.  «Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
Количество показов: 89
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

15:29
Первенство региона по шахматам собрало рекордное количество участников
15:21
Олег Королёв: Светлая память о талантливой певице навсегда сохранится в наших сердцах
15:09
Научные фокусы увидят липчане в День знаний
14:53
В очередной раз в Лев-Толстовском районе состоится фестиваль «Августовские Спасы»
14:47
Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Липецке
14:39
Перебои со светом будут на 6 улицах Липецка
14:26
Липчане займутся йогой с книгой
14:18
В Липецке двое жителей обвиняются в ограблении школьника и квартирной краже
12:51
1 сентября в Липецке немного потеплеет
12:45
Учиться в первую смену будут 90% школьников Липецкой области
12:33
Липчане просят отремонтировать дорогу на улице Дарвина
12:24
Ельчанин подозревается в мошенничестве в сфере страхования
12:08
Реализацию импортозамещающих проектов обсудили в Липецкой области
11:44
Движение по благоустройству территорий набирает обороты в регионе
11:17
Митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдет в Липецке
10:59
"День здорового сердца" состоится в поликлиниках региона
10:09
155 пенсионеров-долгожителей региона получат поздравления от Президента России
09:38
Исторический квест «1944. Дети Победы» ждет жителей региона
09:17
В Липецке пешехода сбили на пр. Победы
08:45
Смотрите сегодня на телеканале «Липецкое время»
Вся лента новостей