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В Чаплыгинском районе отремонтированы все 27 ФАПов

18:05 21 Декабря 2016 Здоровье
В Чаплыгинском районе отремонтированы все 27 ФАПов
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Своевременная и качественная медицинская помощь в шаговой доступности. В Чаплыгинском районе отремонтировали все 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Комфортные условия и обслуживание селян в обновленных ФАПах оценили руководители системы здравоохранения региона.

Болеть Нине Тамбовцевой некогда. Она — социальный работник, обслуживает 8 пожилых людей. Здесь ее всегда внимательно выслушает фельдшер, измерит давление, даст нужное лекарство, поставит укол. Татьяна Мячина в медицине больше 30 лет. За это время не раз случалось оказывать экстренную помощь и спасать пациентов.
И в выходные, и ночью селяне обращаются к ней за первой помощью. Летом выручает велосипед. В Чаплыгинском районе они есть у каждой заведующей ФАПом. Это подарок райадминистрации. В отдаленные деревни ездит спецавтомобиль.

В Чаплыгинском районе работают 27 ФАПов и 4 офиса врача общей практики. В одних провели необходимый ремонт, другие реконструировали. В обновление медпунктов вложили 4,5 млн рублей.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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