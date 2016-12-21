В Чаплыгинском районе отремонтированы все 27 ФАПов
18:05 21 Декабря 2016 Здоровье
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Болеть Нине Тамбовцевой некогда. Она — социальный работник, обслуживает 8 пожилых людей. Здесь ее всегда внимательно выслушает фельдшер, измерит давление, даст нужное лекарство, поставит укол. Татьяна Мячина в медицине больше 30 лет. За это время не раз случалось оказывать экстренную помощь и спасать пациентов.
И в выходные, и ночью селяне обращаются к ней за первой помощью. Летом выручает велосипед. В Чаплыгинском районе они есть у каждой заведующей ФАПом. Это подарок райадминистрации. В отдаленные деревни ездит спецавтомобиль.
В Чаплыгинском районе работают 27 ФАПов и 4 офиса врача общей практики. В одних провели необходимый ремонт, другие реконструировали. В обновление медпунктов вложили 4,5 млн рублей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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