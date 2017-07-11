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Источник: ТРК "Липецкое время"

Новый офис врача общей практики готовят к открытию в селе Хворостянка Добринского района. Он придёт на смену старой районной больнице. Под одной крышей разместятся приемные кабинеты, стоматология, лаборатория и дневной стационар. Сейчас идут не только последние приготовления к торжественной церемонии, но и переговоры с медиками, которые должны приехать сюда на работу.Время неумолимо. Вот так на смену продуктивному прошлому, районной больнице 1928 года постройки, в добринской Хворостянке приходит перспективное настоящее - офис врача общей практики. Его откроют через неделю. Места более чем достаточно - 36 кабинетов.Пока здесь будут трудиться 9 сотрудников. Круглосуточно они будут готовы прийти на помощь двум тысячам человек. Часть кабинетов отведут под дневной стационар. Решается и кадровый вопрос.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".