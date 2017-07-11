К открытию готовится новый офис врача общей практики в Добринском районе
16:46 11 Июля 2017 Здоровье
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Время неумолимо. Вот так на смену продуктивному прошлому, районной больнице 1928 года постройки, в добринской Хворостянке приходит перспективное настоящее - офис врача общей практики. Его откроют через неделю. Места более чем достаточно - 36 кабинетов.
Пока здесь будут трудиться 9 сотрудников. Круглосуточно они будут готовы прийти на помощь двум тысячам человек. Часть кабинетов отведут под дневной стационар. Решается и кадровый вопрос.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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