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Московский хирург провел мастер-класс для липецких врачей

14:24 31 Января 2017 Здоровье
Московский хирург провел мастер-класс для липецких врачей
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Мастер-класс от московского хирурга. Ведущий онколог НИИ им.Герцена Илья Колобаев провел показательные операции в Липецке.
Малоинвазивным способом он удалил опухоль желудка и пищевода. Через несколько дней пациенты уже встанут на ноги. Подобные операции в областном онкодиспансере делают регулярно. По статистике, рак желудка занимает третье место у мужчин, четвертое - у женщин. Специалисты ведущих онкологических центров регулярно приезжают в Липецк для обмена опытом.

Илья Колобаев, старший научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена: "Уровень подготовки липецких хирургов крайне высок. И надо отдать должное, что и сами хирурги, и руководство диспансера делают все возможное, чтобы поддержать ее на высоком уровне, приобрести новые знания. Научиться каким-то техническим приемам, освоить новую технику. У них это великолепно получается. И такой подход к делу является золотым стандартом для истинных профессионалов".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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