Московский хирург провел мастер-класс для липецких врачей
14:24 31 Января 2017 Здоровье
Загрузка плеера
Малоинвазивным способом он удалил опухоль желудка и пищевода. Через несколько дней пациенты уже встанут на ноги. Подобные операции в областном онкодиспансере делают регулярно. По статистике, рак желудка занимает третье место у мужчин, четвертое - у женщин. Специалисты ведущих онкологических центров регулярно приезжают в Липецк для обмена опытом.
Илья Колобаев, старший научный сотрудник МНИОИ им. П.А. Герцена: "Уровень подготовки липецких хирургов крайне высок. И надо отдать должное, что и сами хирурги, и руководство диспансера делают все возможное, чтобы поддержать ее на высоком уровне, приобрести новые знания. Научиться каким-то техническим приемам, освоить новую технику. У них это великолепно получается. И такой подход к делу является золотым стандартом для истинных профессионалов".
Количество показов: 110
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|16:36
|16:25
|16:20
|15:03
|14:44
|14:24
|12:44
|12:40
|12:09
|11:52
|11:44
|11:24
|10:38
|09:58
|09:46
|08:45
|08:30
|08:00
|07:00
30.01.2017
|18:17
Комментарии