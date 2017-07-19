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Новый центр общей врачебной практики открыли в Добринском районе

18:02 19 Июля 2017 Здоровье
Новый центр общей врачебной практики открыли в Добринском районе
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Медицина в шаговой доступности. В Хворостянке Добринского района сегодня открыли новый центр общей врачебной практики. Медицинское подразделение площадью более 100 квадратных метров построили с нуля за год. Для полноценной работы оснастили всем необходимым оборудованием.

8 кабинетов, лаборатория, дневной стационар. Теперь здесь смогут не только оказать первую помощь и сделать прививку, но и провести полноценное обследование с дальнейшим лечением. Принимать пациентов в новом центре общей врачебной практики будут 2 врача и 4 медсестры.

Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Для села это как мини-больница. Здесь и дневной стационар, и физиокабинет, и стоматкабинет, и гинекологический кабинет. Для первичной помощи офис готов".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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