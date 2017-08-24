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Источник: ТРК "Липецкое время"

Без внимания детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая сейчас с рабочим визитом находится в Липецкой области, не осталась и социализация детей с ограниченными возможностями. Часто они остаются за бортом жизни и не могут найти своего места в обществе. В Липецке с ними работают в том числе на базе центра "Сосновый Бор". И работают не только с подростками, но и со взрослыми. Благодаря работе центра новые специальности получили уже около тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. А в перспективе здесь будут обучать профессиям и трудоустраивать молодых людей, страдающих аутизмом.Знакомство с реабилитационном центром начали с конюшни. Общение с лошадьми - часть лечебного процесса. Иппотерапия помогает излечить физические и душевные недуги. Пациенты центра не только занимаются лечебной верховой ездой, но и завоевывают призы в областных соревнованиях по конному спорту.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".