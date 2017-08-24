Омбудсмен Анна Кузнецова познакомилась с работой центра "Сосновый бор"
16:45 24 Августа 2017 Здоровье
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Знакомство с реабилитационном центром начали с конюшни. Общение с лошадьми - часть лечебного процесса. Иппотерапия помогает излечить физические и душевные недуги. Пациенты центра не только занимаются лечебной верховой ездой, но и завоевывают призы в областных соревнованиях по конному спорту.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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