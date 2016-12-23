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Источник: ТРК "Липецкое время"

Современную амбулаторию открыли в поселке Сахарный завод Лебедянского района. Медицинское учреждение капитально отремонтировали. Полностью заменили систему отопления, полы, крышу и водопровод. Теперь в амбулатории есть дневной стационар и физиокабинет. А также лаборатория, где ежедневно будут проводить забор анализов. Аппаратуру закупили самую современную. На ремонт и закупку оборудования потратили более 3 млн рублей. Амбулатория будет обслуживать без малого 4 тысячи человек. Это жители поселка Сахарный завод и близлежащих деревень.Алексей Байцуров, главный врач Лебедянской МРБ: "В этой амбулатории достаточно востребована помощь, то есть обращаемость жителей большая. Работает врач общей практики. Обслуживает и взрослое, и детское население".