Современную амбулаторию открыли в Лебедянском районе
15:39 23 Декабря 2016 Здоровье
Алексей Байцуров, главный врач Лебедянской МРБ: "В этой амбулатории достаточно востребована помощь, то есть обращаемость жителей большая. Работает врач общей практики. Обслуживает и взрослое, и детское население".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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