В областной детской больнице откроется новое отделение онкологии
15:43 1 Февраля 2017 Здоровье
Дмитрий Погорелов, главный детский онколог Липецкой области: "Все помещения, включая коридоры, технически будут обеспечены специально приточной вентиляцией, которая стерилизует воздух, который подается в отделение".
Сейчас на учете у детского онколога стоят 208 пациентов. Лейкоз и саркома - самые распространенные диагнозы. Дети находятся в больнице по полгода, проходя необходимые курсы химиотерапии. В прошлом году злокачественные образования обнаружили у 39 человек. И ежегодно это число увеличивается. Стоит отметить, что детская смертность в регионе небольшая. Спасти удается пациентов в 90% случаев.
Дмитрий Погорелов, главный детский онколог Липецкой области: "Существует множество так называемых масок, под которыми скрывается злокачественная опухоль. Самый яркий пример - лейкемия. Она начинается как обычная простуда. И если ребенок заболел, у него лихорадка, есть приступы простуды, но в течение 4-6 дней не видно никакой динамики, обязательно нужно заподозрить у ребенка наличие лейкемии и сделать обязательно общий анализ крови".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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