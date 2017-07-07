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Источник: ТРК "Липецкое время"

В поликлиниках региона появилась новинка — электронные больничные листы. Бесконечные очереди, сборы печатей и подписей остались в прошлом.Лариса Ушакова пришла на прием к терапевту и была приятно удивлена. Теперь обычные симптомы простуды не подразумевают бумажную волокиту с больничным листом. Да и листом его теперь назвать нельзя. Это электронный документ.Потерять такой больничный невозможно, а вот исправить ошибку - запросто, причём, без личного визита пациента. Электронный документооборот уже объединил медучреждения, соцстрах и предприятия.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".