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В поликлиниках региона оформляют электронные больничные

16:42 7 Июля 2017 Здоровье
В поликлиниках региона оформляют электронные больничные
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В поликлиниках региона появилась новинка — электронные больничные листы. Бесконечные очереди, сборы печатей и подписей остались в прошлом.

Лариса Ушакова пришла на прием к терапевту и была приятно удивлена. Теперь обычные симптомы простуды не подразумевают бумажную волокиту с больничным листом. Да и листом его теперь назвать нельзя. Это электронный документ.
Потерять такой больничный невозможно, а вот исправить ошибку - запросто, причём, без личного визита пациента. Электронный документооборот уже объединил медучреждения, соцстрах и предприятия.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".



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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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