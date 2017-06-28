Дорожный фонд Липецкой области планируют пополнять за счет штрафов
12:12 28 Июня 2017 Авто
Расходы на видеонаблюдение и фотофиксацию по закону берет на себя Дорожный фонд. Однако все средства, полученные с помощью таких устройств в виде штрафов, поступают в бюджет региона. В прошлом году эта сумма составила почти 300 млн рублей. И не всегда деньги идут в Дорожный фонд. Сегодня парламентарии предложили закрепить обязательную сумму, которая будет перечисляться в фонд. Она должна составить 1%.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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