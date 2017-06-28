Количество показов: 107

Источник: ТРК "Липецкое время"

Областные парламентарии предлагают часть средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения перечислять в Дорожный фонд региона.Расходы на видеонаблюдение и фотофиксацию по закону берет на себя Дорожный фонд. Однако все средства, полученные с помощью таких устройств в виде штрафов, поступают в бюджет региона. В прошлом году эта сумма составила почти 300 млн рублей. И не всегда деньги идут в Дорожный фонд. Сегодня парламентарии предложили закрепить обязательную сумму, которая будет перечисляться в фонд. Она должна составить 1%.