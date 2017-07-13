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Источник: ТРК "Липецкое время"

Новая машина отечественного производства. Её предоставила компания "КамАЗ" на тестовые испытания. Электробус будет курсировать по маршруту 9-го троллейбуса ровно 3 месяца. И только потом чиновники примут решение: покупать новую технику или нет.Журналисты первый электробус пытались рассмотреть до мельчайших деталей. Внешне он мало отличается от привычного автобуса. Но вместо привычного мотора - электродвигатель. Вместе с электробусом на испытание приехала станция. 6 минут - и он сможет проехать ещё 100 км.Первый выезд в город. В салоне — чиновники, журналисты и инженеры "КамАЗа", завода-изготовителя. Новую машину доверили водителю с 26-летним стажем. Электробус вмещает 85 пассажиров. Здесь 25 сидений, предусмотрены места для инвалидов. 8 видеокамер следят за всем, что происходит в салоне.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".