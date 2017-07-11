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На улицы Липецка выйдет новый газомоторный автобус

12:45 11 Июля 2017 Авто
На следующей неделе на улицы города выйдет новый газомоторный автобус. Пока он будет перевозить пассажиров в тестовом режиме. 12 метров в длину, вместимостью 111 человек. Его преимущества - экологичность и экономичность: двигатель работает на метане, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. По России работают 450 таких автобусов. В рамках концепции обновления пассажирского парка в Липецке проэкзаменуют автобусы еще двух производителей: Горьковского и Нефтекамского автозаводов.

Евгений Чекрыжов, заместитель председателя департамента транспорта администрации г. Липецка: "По итогам тестовых испытаний мы выберем те параметры, которые больше всего нас устроят. Это не будет конкретный производитель. Мы в нашем техзадании опишем конкретно то, что нам нужно. Я думаю, производители постараются соответствовать нашим требованиям".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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