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Источник: ТРК "Липецкое время"

На следующей неделе на улицы города выйдет новый газомоторный автобус. Пока он будет перевозить пассажиров в тестовом режиме. 12 метров в длину, вместимостью 111 человек. Его преимущества - экологичность и экономичность: двигатель работает на метане, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. По России работают 450 таких автобусов. В рамках концепции обновления пассажирского парка в Липецке проэкзаменуют автобусы еще двух производителей: Горьковского и Нефтекамского автозаводов.Евгений Чекрыжов, заместитель председателя департамента транспорта администрации г. Липецка: "По итогам тестовых испытаний мы выберем те параметры, которые больше всего нас устроят. Это не будет конкретный производитель. Мы в нашем техзадании опишем конкретно то, что нам нужно. Я думаю, производители постараются соответствовать нашим требованиям".