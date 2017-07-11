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В регионе продолжают реализовывать проект "Безопасные и качественные дороги"

11:08 11 Июля 2017 Авто
В нынешнем году в рамках стартовавшего проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют свыше 136 километров дорог Липецкой агломерации. Из них более 33 километров федеральных, 64 километра местных и около 39 километров региональных трасс. В целом по стране проект включает 38 крупнейших городских агломераций с численностью населения не менее 500 тысяч человек.

Ремонтные работы в Липецкой области будут выполнены на 116 объектах. Так, в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние планируется привести три улицы в городе Грязи, 45 улиц в Ельце, 16 улиц в Липецке, пять региональных дорог в Липецкой области, а также осуществить комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию 13 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, будет выполнен ремонт четырех участков трассы Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов. На сегодняшний день на территории Липецка и прилегающих муниципальных районов уже выполнена пятая часть запланированных по государственной программе на этот год объемов работ.

Проект «Безопасные и качественные дороги» будет осуществляться до 2025 года включительно. Он реализуется по инициативе Президента РФ и направлен на объединение усилий федеральных и региональных дорожников с целью повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны. На реализацию проекта выделены существенные дополнительные бюджетные ресурсы из дорожных фондов всех уровней. В этом году их совокупный размер по стране превысил 60 миллиардов рублей. Благодаря такой федеральной поддержке у крупных городов теперь есть возможность реализовывать масштабные проекты по ремонту дорог и устранению мест концентрации ДТП.

«Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения - одно из важнейших направлений деятельности областных властей, - подчеркивает глава региона Олег Королёв. - Дороги - это показатель, от которого зависит экономическое развитие и комфорт любого населенного пункта, начиная от поселка и заканчивая мегаполисом».
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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