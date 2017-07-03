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Источник: ТРК "Липецкое время"

Самое ожидаемое культурное событие региона оказалось на грани срыва в минувшие выходные. «Лебединое озеро» под открытым небом в России не ставили ни разу. И вот первая попытка в Лебедянском районе. Но балет отменили из-за дождя. И всё же зрителям удалось увидеть представление под волшебную музыку Чайковского.В Сезёново тысячи театралов прибыли на «Лебединое озеро». К постановке здесь готовились несколько месяцев. Но перед началом спектакля глаза были прикованы не к декорациям, а к хмурому лебедянскому небу.С этим спектаклем театр «Русский балет» объездил весь мир. И всюду была классика. В Сезёново хотели рискнуть: главный герой должен был не прийти в замок, а приплыть на лодке. Но в последний момент от новаторских идей отказались.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".