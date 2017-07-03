Московским артистам исполнять "Лебединое озеро" пришлось под дождем
16:28 3 Июля 2017 Культура
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В Сезёново тысячи театралов прибыли на «Лебединое озеро». К постановке здесь готовились несколько месяцев. Но перед началом спектакля глаза были прикованы не к декорациям, а к хмурому лебедянскому небу.
С этим спектаклем театр «Русский балет» объездил весь мир. И всюду была классика. В Сезёново хотели рискнуть: главный герой должен был не прийти в замок, а приплыть на лодке. Но в последний момент от новаторских идей отказались.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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