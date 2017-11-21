Аграрии региона улучшили прошлогодние показатели
12:31 21 Ноября 2017 Экономика
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Все показатели выше прошлогодних. Намолочено более 3 млн тонн зерна, планируется убрать 550 тысяч тонн масличных культур — рапса, сои, подсолнечника. На 10% выросло мясное производство, на 20% — производство яиц. Увеличились объёмы производства овощей закрытого грунта. По этому показателю регион занимает 5 место в России. В этом году выращено 35 тыс. тонн помидоров и огурцов. Объем инвестиций в тепличные предприятия составил около 15 млрд рублей. А в ближайшие 3 года площади теплиц увеличатся в несколько раз, что позволит производить по 200 тыс. тонн овощей ежегодно.
Николай Тагинцев, заместитель главы администрации Липецкой области: "Те заделы, которые у нас есть, это 200 га. Подготовлены площадки, энергетика, инфраструктура — все сделано на эти объемы. Если не предпримут действий по снижению поддержки этого направления, эта задача будет реализована".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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