Делегация из Республики Беларусь прибыла в регион с рабочим визитом
09:40 1 Августа 2017 Экономика
На встрече будут обсуждаться перспективы поставки в область белорусских калийных удобрений и племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород для обновления липецкого молочного стада. Планируется увеличение количества продуктовых магазинов белорусских сетей.
С начала 2017 года белорусские предприятия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили работы на улицах Советская, Терешковой, Студеновская, Ковалева, Металлургов и Краснозаводская в Липецке. В область по лизинговым схемам были поставлены 15 комбайнов «Полесье» белорусского производства. Планируется строительство постоянно действующей МТС с 20 белорусскими комбайнами.
Елецкие заводы ОАО «Гидропривод», ПАО «Елецгидроагрегат», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», АО «Энергия» осуществляют регулярные поставки своей машиностроительной продукции на 33 белорусских предприятия. В Липецке на ярмарках регулярно представляют продукцию из Белоруссии. Такие же точки действуют в Ельце и Лебедянском районе.
Глава администрации Липецкой области Олег Королёв считает, что плодотворное развитие двусторонних взаимоотношений положительно сказывается на социально-экономическом развитии Липецкой области и Республики Беларусь.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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