В Липецкую область с рабочим визитом прибыла делегация из республики Беларусь во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем.На встрече будут обсуждаться перспективы поставки в область белорусских калийных удобрений и племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород для обновления липецкого молочного стада. Планируется увеличение количества продуктовых магазинов белорусских сетей.С начала 2017 года белорусские предприятия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили работы на улицах Советская, Терешковой, Студеновская, Ковалева, Металлургов и Краснозаводская в Липецке. В область по лизинговым схемам были поставлены 15 комбайнов «Полесье» белорусского производства. Планируется строительство постоянно действующей МТС с 20 белорусскими комбайнами.Елецкие заводы ОАО «Гидропривод», ПАО «Елецгидроагрегат», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», АО «Энергия» осуществляют регулярные поставки своей машиностроительной продукции на 33 белорусских предприятия. В Липецке на ярмарках регулярно представляют продукцию из Белоруссии. Такие же точки действуют в Ельце и Лебедянском районе.Глава администрации Липецкой области Олег Королёв считает, что плодотворное развитие двусторонних взаимоотношений положительно сказывается на социально-экономическом развитии Липецкой области и Республики Беларусь.