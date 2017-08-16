Елец в I полугодии показал хорошие темпы развития промышленности
16:17 16 Августа 2017 Экономика
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Древний город превзошёл сам себя по темпам развития промышленности. На 10 миллиардов потянул объём отгруженных товаров собственного производства. На заводах и фабриках создано 270 рабочих мест, на предприятиях малого и среднего бизнеса работу нашли 440 человек. Вырос объём инвестиций. В первом полугодии он составил более 4 млрд рублей. Из них более миллиарда рублей приходится на малый и средний бизнес.
Андрей Козодёров, заместитель главы администрации Липецкой области: "Сегодня тенденции позитивные. Тенденции такие, которые можно и нужно поддержать, потому что преображается город Елец. Не только развитие малого бизнеса и промышленности, но и развитие городской среды заметно. Идёт и улучшение в строительстве дорог, в строительстве дворовых территорий".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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