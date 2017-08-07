Липчане приняли участие в фестивале сыра в Подмосковье
14:18 7 Августа 2017 Экономика
В Липецкой области активно развивается кооперативное движение. Сегодня в регионе уже работает 895 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 570 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих, 325 – кредитных. На развитие кооперации в этом году предусмотрено 168 млн рублей. Почти в 2 раза (до 67 млн руб.) возросла грантовая поддержка сельскохозяйственных сбытовых и перерабатывающих кооперативов на развитие материально-технической базы. В снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы вовлечено более 65 тыс. личных подсобных хозяйств, по сравнению с началом текущего года уровень вовлечения возрос с 24% до 37%. Объем закупленной кооперативами продукции у личных подсобных хозяйств вырос до 383 млн. руб. (рост в 1,7 раза к 1 полугодию 2016 года).
Активно развивается и кредитная кооперация. Шесть сельских районов за счет кредитных кооперативов граждан кредитуют малый и средний бизнес. «Кооперативный "механизм" дает мощный импульс развитию экономической активности среди сельских жителей, обеспечивает рост благосостояния и является дополнительным источником пополнения семейных бюджетов. Развитие кооперации – один из механизмов повышения качества жизни людей», - считает глава региона Олег Королёв.
Напомним, что по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина Липецкая область стала площадкой для проведения общероссийских совещаний по изучению лучших региональных практик с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и регионов России.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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