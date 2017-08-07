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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

"Импортозамещение: 3 года санкциям" - так называется фестиваль сыра, который прошел в эти выходные в подмосковном городе Истра. На фестивале свои достижения показали сыроделы из 70 различных хозяйств со всех уголков России. Почти всю продукцию можно было попробовать и при желании купить. Сыроделы из Липецкой области также представили свою продукцию. Председатель сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Сыр-Бор Масловка» Владимир Борев привез несколько видов сыра. В 2017 году масловская сыродельня выпускает около 20 сортов сыра, в числе которых «Козья морда», «Мистраль», «Золотой слиток». Общий объем производства составляет 360 кг сыра в месяц. Для изготовления сыра используется сырье не только от своих коров и коз, но и закупается в соседних фермерских хозяйствах. Сейчас на ферме 300 овец, десять коров, 30 коз, четыре лошади, русские борзые и другие собаки. В хозяйстве занято около 20 человек из окрестных сел и деревень, а также из районного центра Данкова. Они ухаживают за животными и производят сыр.В Липецкой области активно развивается кооперативное движение. Сегодня в регионе уже работает 895 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 570 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих, 325 – кредитных. На развитие кооперации в этом году предусмотрено 168 млн рублей. Почти в 2 раза (до 67 млн руб.) возросла грантовая поддержка сельскохозяйственных сбытовых и перерабатывающих кооперативов на развитие материально-технической базы. В снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы вовлечено более 65 тыс. личных подсобных хозяйств, по сравнению с началом текущего года уровень вовлечения возрос с 24% до 37%. Объем закупленной кооперативами продукции у личных подсобных хозяйств вырос до 383 млн. руб. (рост в 1,7 раза к 1 полугодию 2016 года).Активно развивается и кредитная кооперация. Шесть сельских районов за счет кредитных кооперативов граждан кредитуют малый и средний бизнес. «Кооперативный "механизм" дает мощный импульс развитию экономической активности среди сельских жителей, обеспечивает рост благосостояния и является дополнительным источником пополнения семейных бюджетов. Развитие кооперации – один из механизмов повышения качества жизни людей», - считает глава региона Олег Королёв.Напомним, что по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина Липецкая область стала площадкой для проведения общероссийских совещаний по изучению лучших региональных практик с участием Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и регионов России.