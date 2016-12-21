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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Журнал «Профиль» представил ежегодный рейтинг регионов России. Аналитики оценивали субъекты федерации за 2016 год по трем параметрам: самый комфортный для жизни регион, самый экономически развитый регион и самый быстроразвивающийся.Липецкая область достигла высоких результатов по экономической динамике и вошла в десятку лучших в стране, заняв 8-е место (+20 пунктов к итогам прошлого года).Среди регионов России, демонстрирующих самые высокие темпы развития, Липецкая область занимает 11 место (+21 пункт к итогам прошлого года).Что касается комфортности для жизни, регион разместился на 22 месте среди других субъектов РФ. «Топ-10 по уровню экономического развития сменился более чем наполовину. Потеряли свои места в десятке Ханты-Мансийский АО, Коми, Тюмень (без АО), Красноярский край, Татарстан и Нижегородская область. Вместо них вошли Мурманская, Магаданская области, Чукотка, Краснодарский край, Якутия (Саха) и Липецкая область.Регионы-лидеры по экономической динамике (за 9 месяцев 2016 года) сменились полностью. Прежние рекордсмены потеряли от 10 до 40 «с хвостиком» позиций. В десятку вошли также среднерусские Тверь, Ростов, Липецк и Курск, а также дальняя Камчатка», - отмечается в аналитической справке к рейтингу.«Люди в регионе – великие труженики, поэтому область показывает хорошие результаты по многим ключевым направлениям развития. Это особенно значимо в условиях нынешней экономической ситуации. Поддерживая курс Президента России и Правительства РФ на модернизацию экономики, по основным показателям мы идем с ростом. Увеличивается доходная часть бюджета, капиталовложения, строители уверенно движутся к вводу более чем миллиона квадратных метров нового жилья. Регион развивается устойчиво и динамично, наши показатели лучше, чем в среднем по России», - отметил глава региона Олег Королёв в интервью газете «Комсомольская правда».