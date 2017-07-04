Липецкая область укрепила позиции региона с высокой устойчивостью
11:21 4 Июля 2017 Экономика
Наш регион опередил в июньском рейтинге не только соседей – Воронежскую, Рязанскую и Орловскую области, но и Подмосковье с Санкт-Петербургом и даже Москву.
По мнению экспертов фонда, на социально-экономическое положение Липецкой области в июне позитивно повлияли открытие завода лакокрасочных покрытий американской компании PPG и предприятия по производству систем отопления и охлаждения немецкого холдинга Viessmann Group в ОЭЗ «Липецк». А также запуск первой очереди тепличного комбината «Елецкие овощи» и включение в реестр Минпромторга России индустриального парка «Созидатель» в Ельце.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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