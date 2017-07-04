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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

По итогам июня Липецкая область вновь укрепила свои позиции в рейтинге фонда «Петербургская политика». Регион повысил свой результат по сравнению с предыдущим периодом и с показателем в 7,3 балла входит в группу субъектов Российской Федерации с «высокой устойчивостью».Наш регион опередил в июньском рейтинге не только соседей – Воронежскую, Рязанскую и Орловскую области, но и Подмосковье с Санкт-Петербургом и даже Москву.По мнению экспертов фонда, на социально-экономическое положение Липецкой области в июне позитивно повлияли открытие завода лакокрасочных покрытий американской компании PPG и предприятия по производству систем отопления и охлаждения немецкого холдинга Viessmann Group в ОЭЗ «Липецк». А также запуск первой очереди тепличного комбината «Елецкие овощи» и включение в реестр Минпромторга России индустриального парка «Созидатель» в Ельце.