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Липецкая область укрепила позиции региона с высокой устойчивостью

11:21 4 Июля 2017 Экономика
По итогам июня Липецкая область вновь укрепила свои позиции в рейтинге фонда «Петербургская политика». Регион повысил свой результат по сравнению с предыдущим периодом и с показателем в 7,3 балла входит в группу субъектов Российской Федерации с «высокой устойчивостью».  
Наш регион опередил в июньском рейтинге не только соседей – Воронежскую, Рязанскую и Орловскую области, но и Подмосковье с Санкт-Петербургом и даже Москву.

По мнению экспертов фонда, на социально-экономическое положение Липецкой области в июне позитивно повлияли открытие завода лакокрасочных покрытий американской компании PPG и предприятия по производству систем отопления и охлаждения немецкого холдинга Viessmann Group в ОЭЗ «Липецк». А также запуск первой очереди тепличного комбината «Елецкие овощи» и включение в реестр Минпромторга России индустриального парка «Созидатель» в Ельце.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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