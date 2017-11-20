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Липецкая область - в числе лидеров развития кооперативного движения

11:58 20 Ноября 2017 Экономика
V Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов завершился в Москве. В его работе принила участие делегация Липецкой области — представители областного сельхоз­управления, структур поддержки малого предпринимательства, объединений кооператоров под руководством заместителя главы региона Николая Тагинцева.

Липецкая область отмечена в числе лидеров развития кооперативного движения. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на пленарном заседании съезда, пообещал всемерную поддержку развивающемуся кооперативному движению со стороны государства. Александр Ткачев сообщил, что фермерское движение в стране на подъеме, о чем свидетельствует появление новых хозяйств, увеличение поголовья животных и площади обрабатываемых малыми формами хозяйствования сельхозземель. Министр отметил, что существенная часть в общем урожае страны собрана именно фермерскими хозяйствами.

Одним из важнейших инструментов поддержки фермеров Александр Ткачев назвал льготное кредитование. По его словам, в этом году Минсельхоз России одобрил льготные кредиты для малых форм хозяйствования на сумму 50 млрд рублей, что придало дополнительный импульс развитию фермерских хозяйств. Министр заверил, что в следующем году льготное кредитование для фермеров сохраняется. Также Александр Ткачев сообщил, что в 2017 году гранты уже получили более 600 хозяйств. «За пять лет, с момента реализации программы, благодаря грантам нам удалось поддержать 5 тыс. фермерских хозяйств, выделив семейным фермам более 20 млрд рублей», -  сообщил Александр Ткачев.

Грантовая поддержка сельхозкооперативов позволила за три года 400 кооперативам выделить 3 млрд рублей. Министр отметил, что, учитывая важность направления, средний размер гранта в этом году по сравнению с прошлым годом увеличился на треть и составил 10 млн рублей. О том, что поддержка малых форм хозяйствования, оказываемая государством, востребована на местах, свидетельствует рост числа сельхозкооперативов. За последние два года в России создано 760 сельхозкооперативов. Всего на сегодняшний день в стране действует порядка 4 тыс. кооперативов. Однако глава Минсельхоза России обозначил существенный потенциал для дальнейшего развития кооперации.

В Липецкой области работают 900 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 325 кредитных. За время реализации программы развития кооперации кредитные кооперативы выдали 30 тыс. займов на сумму 3 млрд рублей и привлекли 363 млн рублей личных сбережений. Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы закупили сельхозпродукции на 16 млрд рублей, еще на 13 млрд рублей произвели пищевых продуктов. «Необходимо продолжать работу по развитию кооперации, - отмечает глава региона Олег Королёв. - Основанная на простых и понятных принципах она способствует сохранению и приумножению человеческого капитала, повышению качества жизни людей».
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области; фото: ПС Министерства сельского хозяйства РФ
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