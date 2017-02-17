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Источник: ТРК "Липецкое время"

Последние три района отчитались о своей работе в прошлом году. С отчетами перед Олегом Королёвым выступили главы Усманского, Добринского и Хлевенского муниципалитетов. Показатели у районов неплохие и по развитию кооперативов, и по привлечению инвестиций. Однако возник вопрос по социальной сфере в Хлевенском районе. Завод по производству электродвигателей "Генборг" - крупнейший бизнес-проект в Усманском районе. Объем инвестиций - 1,5 млрд рублей. После выхода предприятия на полную мощность оно будет производить более 25 тысяч двигателей в год. Благодаря заводу появились более 100 новых рабочих мест.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".