Олег Королёв проводит пленарное заседание в Усмани
11:37 25 Апреля 2017 Экономика
Перед началом заседания участников познакомили с реализацией инвестиционных проектов на примере тепличного комплекса "Овощи Черноземья", предприятия "Ягодные поля", сельхозкооператива "Мечта". Также делегация во главе с Олегом Королёвым посетила завод по сборке электродвигателей "Генборг".
Итоги социально-экономического развития Липецкой области в первом квартале 2017 года свидетельствуют о положительной динамике ключевых макроэкономических показателей.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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