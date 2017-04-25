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Источник: ТРК "Липецкое время"

В выездном заседании администрации Липецкой области принимают участие руководители исполнительных органов власти, муниципальных районов и городов. В повестке дня - итоги социально-экономического развития, исполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета за первый квартал 2017 года.Перед началом заседания участников познакомили с реализацией инвестиционных проектов на примере тепличного комплекса "Овощи Черноземья", предприятия "Ягодные поля", сельхозкооператива "Мечта". Также делегация во главе с Олегом Королёвым посетила завод по сборке электродвигателей "Генборг".Итоги социально-экономического развития Липецкой области в первом квартале 2017 года свидетельствуют о положительной динамике ключевых макроэкономических показателей.