link
Сегодня

Олег Королёв проводит пленарное заседание в Усмани

11:37 25 Апреля 2017 Экономика
В выездном заседании администрации Липецкой области принимают участие руководители исполнительных органов власти, муниципальных районов и городов. В повестке дня - итоги социально-экономического развития, исполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета за первый квартал 2017 года.

Перед началом заседания участников познакомили с реализацией инвестиционных проектов на примере тепличного комплекса "Овощи Черноземья", предприятия "Ягодные поля", сельхозкооператива "Мечта". Также делегация во главе с Олегом Королёвым посетила завод по сборке электродвигателей "Генборг".

Итоги социально-экономического развития Липецкой области в первом квартале 2017 года свидетельствуют о положительной динамике ключевых макроэкономических показателей.
Количество показов: 63
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

11:37
Олег Королёв проводит пленарное заседание в Усмани
11:01
В Липецке пропал человек
10:59
В Лебедяни из-за обрушившейся крыши пострадали люди
10:50
Движение в Липецке затруднено из-за ремонта дорог
10:46
Часть домов частного сектора на время останутся без света
10:21
Участники административного совета посетили завод "Генборг"
09:58
Олег Королёв посетил сельхозкооператив "Мечта" В Усманском районе
09:36
В Усманском районе построят теплицы для выращивания клубники
09:22
Выездной административный совет проходит в Усманском районе
09:00
В середине недели на территории региона ожидается усиление ветра
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:00
Липчанин прошел отбор в Международную театральную школу Союза театральных деятелей РФ
07:00
В «Русборге» примут участие более 900 человек

24.04.2017

18:15
"Автономера" - тема нового эфира "Будильника"
18:06
Каждый третий житель Липецкой области достиг пенсионного возраста
17:49
Ректор и прокурор сыграли в шашки
17:33
Во вторник в Липецкую область вернется тепло
17:07
Определена дата выпускного бала "Липецкие зори"
16:52
Липецкая область вошла в топ-10 регионов по выполнению "майских указов" в сфере ЖКХ
16:29
Ветераны области смогут бесплатно звонить и отправлять телеграммы
Вся лента новостей