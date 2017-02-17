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Источник: ТРК "Липецкое время"

Продолжается подведение итогов социально-экономического развития за 2016 год. Сегодня о результатах отчитаются Добринский, Усманский и Хлевенский районы.Участники административного совета в данное время посещают завод по сборке электродвигателей «Генборг». Первую партию продукции – 18 асинхронных двигателей – завод выпустит уже этой весной. Предприятие является примером успешной промышленной кооперации. Для производства двигателей используют сталь НЛМК, корпуса отливают на заводе «Свободный Сокол». По мере наращивания объемов производства в Усманский район будут привлечены производители комплектующих. Выход на проектную мощность – 25 тысяч двигателей в год – ожидается в конце 2019 года.