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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Сегодня в администрации Липецкой области состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развития конкуренции в Липецкой области.Одной из важных тем стало обсуждение реализации на территории региона инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение, технологическое развитие обрабатывающих отраслей промышленности. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утверждены 20 отраслевых планов содержащих 2284 наименований продукции, отнесенных к приоритетным для импортозамещения. В Липецкой области под эту категорию попали 34 проекта в сфере обрабатывающих производств с инвестиционным потенциалом 30,5 млрд. руб., к 2020 году планируется создание более 3300 рабочих мест.Участники на заседании обсудили инвестиционные площадки Липецкой области - особые экономические зоны туристско-рекреационного типа «Задонщина» и «Елец», которые созданы законом Липецкой области «Об особых экономических зонах регионального уровня» в 2006 году. В области ведется активная работа по привлечению инвестиций в туристскую сферу региона. Инвестиционный потенциал области презентован на основных туристических и инвестиционных форумах, в том числе международного уровня, организованы рекламные кампании инвестиционных предложений на радио и телевидении, инвестиционные предложения региона в сфере туризма размещены в федеральных базах недвижимости, инвестиционных порталах регионального и федерального уровней.Кроме того, был рассмотрен вопрос по содействию импортозамещению в Липецкой области, реализации сельскохозяйственной продукции через развитие новых форматов торговой отрасли, включая электронный торговый сервис и вендинговые продажи. Особое внимание обращено на развитие электронного торгового сервиса - экономической модели электронного сервиса торговли сельскохозяйственной продукции, которая предусматривает виртуальное объединение сельхозтоваропроизводителей, включая ЛПХ, КФХ и заготовителей, имеющих не только продукцию, но и складские помещения, автотранспорт и др.«Максимально комфортные условия для ведения бизнеса на территории Липецкой области – таким должен быть результат реализации нашей инвестиционной политики. Стабильная экономика даст новый стимул для улучшения качества жизни человека, а это высшая цель существования государственной власти», - постоянно подчеркивает глава региона Олег Королёв.