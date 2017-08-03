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Источник: ТРК "Липецкое время"

Инновационные технологии в сельском хозяйстве. В Лебедянском районе комбайнеры опробуют новые жатки для зерновых. Они срезают только колос, стебель остается на месте. Это позволяет собрать урожай без влаги и отходов в максимально быстрые сроки. Новую технику сегодня оценили участники выездного совещания по уборке урожая.За рулем комбайна Виктор Попов больше двадцати лет. Недавно пересел на новый, с кондиционером и навигацией. Казалось бы, механизатора уже ничем не удивить. Но на днях в хозяйство привезли жатки нового поколения.На полях Лебедянского района эти жатки пока используют в качестве эксперимента. Но их преимущества очевидны. Новая техника срезает только колос, стебель остается на месте. Это увеличивает скорость сбора урожая и экономит топливо. Причем, зерно в бункер идет сухое и практически без отходов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".