В Лебедянском районе комбайнеры опробуют новые жатки для зерновых
16:47 3 Августа 2017 Экономика
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За рулем комбайна Виктор Попов больше двадцати лет. Недавно пересел на новый, с кондиционером и навигацией. Казалось бы, механизатора уже ничем не удивить. Но на днях в хозяйство привезли жатки нового поколения.
На полях Лебедянского района эти жатки пока используют в качестве эксперимента. Но их преимущества очевидны. Новая техника срезает только колос, стебель остается на месте. Это увеличивает скорость сбора урожая и экономит топливо. Причем, зерно в бункер идет сухое и практически без отходов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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