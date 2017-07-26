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В Липецкой области собрали почти 23 тысячи тонн тепличных овощей

15:54 26 Июля 2017 Экономика
Валовой сбор тепличных овощей в регионе составляет 22,8 тыс. тонн, что почти в 2 раза превышает показатель прошлого года. В том числе собрано 18,6 тыс. тонн огурцов  и 4,2 тыс. тонн томатов, рассказали в региональном управлении сельского хозяйства. В 2016 году на аналогичную дату было получено 13 тыс. тонн продукции. Безусловным лидером по производству тепличных овощей в Липецкой области является ООО ТК «ЛипецкАгро». Там валовой сбор составил 20,5 тыс. тонн. Также овощи выращивают в ООО «Тепличный» (1,4 тыс. тонн) и в ООО «Елецкие овощи», торжественное открытие первой очереди которого состоялось в июне этого года. На этом предприятии уже получено 900 тонн огурцов.

Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние годы стало одним из приоритетных направлений. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 га, планируется получить около 194 тыс. тонн овощей.«Применение инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает успешно выполнять задачу обеспечения продовольственной безопасности», - отмечает руководитель области Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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