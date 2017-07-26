В Липецкой области собрали почти 23 тысячи тонн тепличных овощей
15:54 26 Июля 2017 Экономика
Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области за последние годы стало одним из приоритетных направлений. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения, с применением технологии UltraClima. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 га, планируется получить около 194 тыс. тонн овощей.«Применение инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает успешно выполнять задачу обеспечения продовольственной безопасности», - отмечает руководитель области Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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