В Липецкой области уже более 850 кооперативов
16:47 29 Июня 2017 Экономика
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Рынок возводили с нуля. Для этого данковские фермеры объединились в кооператив. Торговый павильон строили по современным стандартам, чтобы комфортно было всем. Рядом оборудовали парковку. Потратили 18 миллионов рублей. Но вложенные в строительство средства окупятся с лихвой. На эту площадку кооператоры возлагают большие надежды.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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