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Источник: ТРК "Липецкое время"

1 июля кооператоры во всем мире отметят свой праздник в 25-й раз. Кстати, наш регион абсолютный рекордсмен в стране по количеству кооперативов. Сейчас их в области около 870. Они объединяют больше 50 тысяч личных подсобных хозяйств. С каждым годом они становятся крупнее и оснащённее. И если раньше речь шла об открытии небольших кооперативных магазинов, то теперь появляются целые рынки. Один из примеров находится в Данковском районе, где идею строительства торговых рядов предложили фермеры.Рынок возводили с нуля. Для этого данковские фермеры объединились в кооператив. Торговый павильон строили по современным стандартам, чтобы комфортно было всем. Рядом оборудовали парковку. Потратили 18 миллионов рублей. Но вложенные в строительство средства окупятся с лихвой. На эту площадку кооператоры возлагают большие надежды.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".