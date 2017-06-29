link
Сегодня
Агрономам со всего ЦФО показали уникальные методы выращивания зерновых
"Будильник" не прощается
Вынесен приговор фигуранту дела о вооружённых нападениях на автодороге «Липецк-Хлевное»
В Липецкой области за 2 месяца проверят 24 учреждения соцзащиты
Моряки Северного флота приехали в Липецк вручить медали за дружбу
Юные спецназовцы из разных городов приехали в Липецк на соревнования
День социального бизнеса провели в Липецкой ТПП
В Липецкой области уже более 850 кооперативов
Общественники оценивают качество оказания соцуслуг населению
В Липецке поддержат малый бизнес, ориентированный на экспорт
Жители районов активно участвуют в работе выездных приемов
Липчанка, которую транспортировали в Москву с аппаратом «искусственное легкое», пошла на поправку
В Липецкой области за ситуацией с лесными пожарами следят с помощью беспилотников
Ельчанин попался на мошенничестве со страховкой
Масштабный ремонт стартовал в СК "Звездный"

В Липецкой области уже более 850 кооперативов

16:47 29 Июня 2017 Экономика
В Липецкой области уже более 850 кооперативов
Загрузка плеера
1 июля кооператоры во всем мире отметят свой праздник в 25-й раз. Кстати, наш регион абсолютный рекордсмен в стране по количеству кооперативов. Сейчас их в области около 870. Они объединяют больше 50 тысяч личных подсобных хозяйств. С каждым годом они становятся крупнее и оснащённее. И если раньше речь шла об открытии небольших кооперативных магазинов, то теперь появляются целые рынки. Один из примеров находится в Данковском районе, где идею строительства торговых рядов предложили фермеры.

Рынок возводили с нуля. Для этого данковские фермеры объединились в кооператив. Торговый павильон строили по современным стандартам, чтобы комфортно было всем. Рядом оборудовали парковку. Потратили 18 миллионов рублей. Но вложенные в строительство средства окупятся с лихвой. На эту площадку кооператоры возлагают большие надежды.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 102
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:39
Агрономам со всего ЦФО показали уникальные методы выращивания зерновых
18:23
В Липецкой области за 2 месяца проверят 24 учреждения соцзащиты
17:41
"Будильник" не прощается
17:34
Вынесен приговор фигуранту дела о вооружённых нападениях на автодороге «Липецк-Хлевное»
17:12
Моряки Северного флота приехали в Липецк вручить медали за дружбу
16:50
Юные спецназовцы из разных городов приехали в Липецк на соревнования
16:47
В Липецкой области уже более 850 кооперативов
16:21
День социального бизнеса провели в Липецкой ТПП
16:08
Общественники оценивают качество оказания соцуслуг населению
15:39
В Липецке поддержат малый бизнес, ориентированный на экспорт
15:12
Жители районов активно участвуют в работе выездных приемов
14:47
Липчанка, которую транспортировали в Москву с аппаратом «искусственное легкое», пошла на поправку
14:25
В Липецкой области за ситуацией с лесными пожарами следят с помощью беспилотников
14:12
Ельчанин попался на мошенничестве со страховкой
12:56
Масштабный ремонт стартовал в СК "Звездный"
12:49
В Липецке будет жарко и дождливо
12:37
Департамент ЖКХ определил июльские темы
12:22
Частный сектор Липецка останется без света
12:20
Без воды останутся 7 улиц Липецка
12:13
Фестиваль «Раненбургское застолье» - один из самых популярных в России
Вся лента новостей