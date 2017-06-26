Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 253

Источник: ТРК "Липецкое время"

Развитие села через малый бизнес и кооперацию. В Данковском районе прошёл всероссийский молодёжный форум «Ты - предприниматель». В нём приняли участие молодые предприниматели из разных уголков страны и начинающие бизнесмены Липецкой области. Работали 5 образовательных площадок. Эксперты рассказывали, где взять идеи и средства на их реализацию, учили создавать кооперативы и продвигать свою продукцию.Малый бизнес в регионе шагает семимильными шагами. Липецкая область — в передовиках по развитию кооперации. В девятый раз регион становится площадкой для всероссийского форума «Ты -предприниматель». Молодёжи рассказывают: бизнес на селе — дело перспективное. Самые смелые проекты власти готовы поддерживать рублём.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".