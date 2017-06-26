Всероссийский молодёжный форум «Ты - предприниматель» состоялся в регионе
17:10 26 Июня 2017 Экономика
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Малый бизнес в регионе шагает семимильными шагами. Липецкая область — в передовиках по развитию кооперации. В девятый раз регион становится площадкой для всероссийского форума «Ты -предприниматель». Молодёжи рассказывают: бизнес на селе — дело перспективное. Самые смелые проекты власти готовы поддерживать рублём.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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