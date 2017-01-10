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Липецкие школьники накормили птиц

15:17 10 Января 2017 Экология
Липецкие школьники накормили птиц
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«Покормите птиц зимой». Акция с таким названием стартовала в Липецке. Её проводит центр «ЭкоСфера». Одними из первых подключились ученики пятой школы. Дети смастерили картонные кормушки и развесили их на деревья. Птиц угощали семенами подсолнечника, арбуза, тыквы. Также в кормушки насыпали белого хлеба. Каждому школьнику методисты центра заранее объяснили, чем можно угощать пернатых, а чем не стоит. Под запретом - чёрный хлеб и очень солёные продукты. Акция в Липецке продлится до 9 марта. Помочь птицам может каждый житель области.

Галина Лиховозова, методист по экологическому образованию и воспитанию центра «ЭкоСфера»: "Для того, чтобы принять участие в акции, вы должны зайти на наш сайт и зарегистрироваться. И присылаете нам до 10 марта фотоотчёт. Кормушку приветствуем, своими руками сделанную".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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