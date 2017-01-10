Липецкие школьники накормили птиц
15:17 10 Января 2017 Экология
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Галина Лиховозова, методист по экологическому образованию и воспитанию центра «ЭкоСфера»: "Для того, чтобы принять участие в акции, вы должны зайти на наш сайт и зарегистрироваться. И присылаете нам до 10 марта фотоотчёт. Кормушку приветствуем, своими руками сделанную".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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