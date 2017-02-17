В Липецке открыли Год экологии в системе образования
18:43 17 Февраля 2017 Экология
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Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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