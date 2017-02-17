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В Липецке открыли Год экологии в системе образования

18:43 17 Февраля 2017 Экология
В Липецке открыли Год экологии в системе образования
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В Липецке открыли Год экологии в системе образования. Организатором выступил Центр дополнительного образования "ЭкоСфера". В областном центре культуры школьники устроили выставку поделок из вторсырья и рассказали о своих достижениях в борьбе за чистую планету. Природный ландшафт из подручных материалов - пенопласта, веток, пластика и круп. "И на камнях растут цветы" - это социальный проект Алексея Федерякина и его друзей. Это модель того, как можно оформить уголок природы в пыльном городе.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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