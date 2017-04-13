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Источник: ТРК "Липецкое время"

Чистый четверг. Большая уборка прошла сегодня сразу в 17 точках Липецка. Самый массовый субботник провели в Нижнем парке. Сотрудники администрации, муниципальных учреждений и общественники на пару часов отвлеклись от рабочих будней и вооружились граблями и мешками для мусора. А студенты липецких колледжей бросили все силы на преображение Каменного Лога.В Нижний парк пришли сотрудники мэрии и общественники. То, что большой субботник устроили в четверг, никого не удивило. Ведь и четверг накануне Пасхи. Территорию поделили на зоны действий. Чистили канал от бутылок, пакетов, ила. Неподалёку сгребали сухие сломанные ветки.Десант чистоты высадился и в Каменном Логу.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".