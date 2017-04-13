В Липецке провели большую уборку
16:59 13 Апреля 2017 Экология
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В Нижний парк пришли сотрудники мэрии и общественники. То, что большой субботник устроили в четверг, никого не удивило. Ведь и четверг накануне Пасхи. Территорию поделили на зоны действий. Чистили канал от бутылок, пакетов, ила. Неподалёку сгребали сухие сломанные ветки.
Десант чистоты высадился и в Каменном Логу.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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