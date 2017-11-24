Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 820

Источник: ТРК "Липецкое время"

28 учеников школы №35 села Ссёлки сегодня госпитализировали в детскую областную больницу. ЧП произошло после 2-го урока. Дети резко почувствовали себя плохо: тошнота, рвота, головокружение, головная боль и острые приступы паники. В школу в оперативном порядке прибыли медики, сотрудники СК и прокуратуры. Проводятся проверки. Отрабатывают все возможные версии - от пищевого отравления до воздействия на организм детей опасных звуковых частот.В это истории слишком много непонятного и загадочного. Точные причины произошедшего пока не может назвать никто. По одной из версий кто-то из восьмиклассников на перемене запустил новое приложение на смартфоне. Неприятный звук произвел массовое воздействие на учеников. Дети почувствовали себя плохо.Версия с приложением показалась слишком фантастичной, в школе провели комплексную проверку, чтобы выяснить причины. Взяли пробы воздуха, воды, измерили уровень радиации.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".