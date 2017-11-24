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Пострадавшие школьники находятся в отделениях кардиологии и неврологии

18:59 24 Ноября 2017 Происшествия
Пострадавшие школьники находятся в отделениях кардиологии и неврологии
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28 учеников школы №35 села Ссёлки сегодня госпитализировали в детскую областную больницу. ЧП произошло после 2-го урока. Дети резко почувствовали себя плохо: тошнота, рвота, головокружение, головная боль и острые приступы паники. В школу в оперативном порядке прибыли медики, сотрудники СК и прокуратуры. Проводятся проверки. Отрабатывают все возможные версии - от пищевого отравления до воздействия на организм детей опасных звуковых частот.

В это истории слишком много непонятного и загадочного. Точные причины произошедшего пока не может назвать никто. По одной из версий кто-то из восьмиклассников на перемене запустил новое приложение на смартфоне. Неприятный звук произвел массовое воздействие на учеников. Дети почувствовали себя плохо.

Версия с приложением показалась слишком фантастичной, в школе провели комплексную проверку, чтобы выяснить причины. Взяли пробы воздуха, воды, измерили уровень радиации.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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