Пострадавшие школьники находятся в отделениях кардиологии и неврологии
18:59 24 Ноября 2017 Происшествия
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В это истории слишком много непонятного и загадочного. Точные причины произошедшего пока не может назвать никто. По одной из версий кто-то из восьмиклассников на перемене запустил новое приложение на смартфоне. Неприятный звук произвел массовое воздействие на учеников. Дети почувствовали себя плохо.
Версия с приложением показалась слишком фантастичной, в школе провели комплексную проверку, чтобы выяснить причины. Взяли пробы воздуха, воды, измерили уровень радиации.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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