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Источник: ТРК "Липецкое время"

Они учатся даже на летних каникулах. В Центре поддержки талантливых детей «Стратегия» открылась летняя школа по компьютерным наукам. Попасть сюда мечтают юные компьютерные гении со всей страны. Отбирают лучших из лучших. В этом году таких полсотни, талантливые школьники из 15 регионов России. Занятия назначают на лето специально, детей готовят к всероссийским олимпиадам, которые проходят осенью.Елена Андреева, профессор, заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ: "Именно летнее образование даёт ребёнку заряд работы на весь учебный год. Знания, полученные здесь, потом дорабатываются в учебном году, но интенсивно можно позаниматься только в такой атмосфере, когда ребята не связаны школьными занятиями и могут всё своё время уделять профильному предмету".Время работы за компьютером строго ограничено. На выполнение десятка заданий — четыре часа. Затем немного свободного времени - и снова на учёбу. Лекции длятся до вечера. Будущих айтишников учат тому, чего нет в школьной программе. Дети изучают алгоритмы обработки данных, пишут программы. У некоторых уже есть свои разработки. Например, как дешевле построить дорогу, как сэкономить на проезде по платным магистралям. Одни разрабатывают систему электронного подсчёта голосов на выборах, другие создают искусственный интеллект. Липецкие школьники пишут программу для беспилотника, который будет доставлять продукты и лекарства в места, отрезанные от большой земли.Юрий Скворцов: "Мы хотим собрать свой коптер. Уже далеко продвинулись, собрали, надо его теперь запрограммировать, чтобы он выполнил задачу. Он должен доставить груз на автопилоте. То есть мы управляем не с пульта, а он сам, с помощью программы".Летняя школа по компьютерным наукам – хорошая возможность углубить знания и подготовиться к освоению профессии специалиста по анализу данных — одной из самых востребованных и перспективных профессий 21-го века. «Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.