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Лучшая школа искусств страны находится в Ельце

15:06 13 Июля 2017 Образование
По итогам Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств" победителем стала Детская школа искусств №3 города Ельца.
Конкурс, учредителем которого является Министерство культуры РФ, стартовал в марте 2017 года. Он проводился среди детских школ искусств по видам искусств, достигших высоких результатов в области обучения детей и направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выявление и поддержку лучших детских школ искусств. В конкурсе приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации.

ДШИ № 3 г. Ельца была создана в 1976 году. На протяжении десятилетий продолжается творческая жизнь учреждения дополнительного образования - открытие новых специальностей, привлечение новых педагогических кадров, создание творческих коллективов, выявление и поддержка одаренных детей, подготовка лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов; активное участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедрение авторских методик, работа с инновационными педагогическими технологиями, реализация предпрофессиональных образовательных программ.

Учреждения дополнительного образования Липецкой области не впервые участвуют в Общероссийском конкурсе "50 лучших детских школ искусств", но в число победителей входят во второй раз. В 2014 году победы добилась ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца. «Выявление и поддержка талантливых детей и  молодежи, создание условий для развития их творческих способностей – в числе приоритетов в работе областных властей на протяжении многих лет», -  подчеркивает глава исполнительной власти региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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