Количество показов: 93

Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

По итогам Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств" победителем стала Детская школа искусств №3 города Ельца.Конкурс, учредителем которого является Министерство культуры РФ, стартовал в марте 2017 года. Он проводился среди детских школ искусств по видам искусств, достигших высоких результатов в области обучения детей и направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выявление и поддержку лучших детских школ искусств. В конкурсе приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации.ДШИ № 3 г. Ельца была создана в 1976 году. На протяжении десятилетий продолжается творческая жизнь учреждения дополнительного образования - открытие новых специальностей, привлечение новых педагогических кадров, создание творческих коллективов, выявление и поддержка одаренных детей, подготовка лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов; активное участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедрение авторских методик, работа с инновационными педагогическими технологиями, реализация предпрофессиональных образовательных программ.Учреждения дополнительного образования Липецкой области не впервые участвуют в Общероссийском конкурсе "50 лучших детских школ искусств", но в число победителей входят во второй раз. В 2014 году победы добилась ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца. «Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей – в числе приоритетов в работе областных властей на протяжении многих лет», - подчеркивает глава исполнительной власти региона Олег Королёв.