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Областной образовательный форум начал свою работу

11:21 23 Августа 2017 Образование
Свою работу начал 13-й областной образовательный форум. Он продлится до 30 августа. Главная тема - современная школа. В рамках конференции будут рассмотрены вопросы приоритетных проектов системы образования региона, подготовки будущих кадров для современного производства.

В рамках рабочей поездки в Липецкую область в заседании принимает участие Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Также в работе педагогической конференции участвуют руководитель Липецкой области Олег Королёв, председатель облсовета Павел Путилин, главный федеральный инспектор региона Олег Снежков.

Главы муниципальных образований выступят с докладами о достижениях в сфере образования и о подготовке к новому учебному году.

Анна Кузнецова в приветственном обращении отметила роль школы в вопросах воспитания.
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Источник:  http://соб.инф.
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