Областной образовательный форум начал свою работу
11:21 23 Августа 2017 Образование
В рамках рабочей поездки в Липецкую область в заседании принимает участие Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Также в работе педагогической конференции участвуют руководитель Липецкой области Олег Королёв, председатель облсовета Павел Путилин, главный федеральный инспектор региона Олег Снежков.
Главы муниципальных образований выступят с докладами о достижениях в сфере образования и о подготовке к новому учебному году.
Анна Кузнецова в приветственном обращении отметила роль школы в вопросах воспитания.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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