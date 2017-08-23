Свою работу начал 13-й областной образовательный форум. Он продлится до 30 августа. Главная тема - современная школа. В рамках конференции будут рассмотрены вопросы приоритетных проектов системы образования региона, подготовки будущих кадров для современного производства.В рамках рабочей поездки в Липецкую область в заседании принимает участие Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Также в работе педагогической конференции участвуют руководитель Липецкой области Олег Королёв, председатель облсовета Павел Путилин, главный федеральный инспектор региона Олег Снежков.Главы муниципальных образований выступят с докладами о достижениях в сфере образования и о подготовке к новому учебному году.Анна Кузнецова в приветственном обращении отметила роль школы в вопросах воспитания.